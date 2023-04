"FC Porto gosta de jogar com o Benfica, ao contrário não"

Declarações a O JOGO de António Pacheco, antigo jogador das águias.

António Pacheco, antigo jogador que passou, entre outros clubes, pelo Benfica, considera que o clube da Luz se inibe nos encontros em casa com o FC Porto. A recente derrota (1-2) na ronda 27 do campeonato é disso exemplo.

"Dá-me ideia, e não é de agora, não tem a ver especificamente com a era do Sérgio Conceição, mas dá-me a ideia que o FC Porto gosta de jogar com o Benfica, mas o Benfica não gosta de jogar com o FC Porto. Ou seja, o FC Porto motiva-se imenso a jogar contra o Benfica, e o Benfica joga sempre algo receoso contra o FC Porto e isso é uma questão mental, não diria um bloqueio, mas um impedimento. Acho que isso tem de ser melhor trabalhado por quem está no Benfica", afirmou em declarações a O JOGO.

