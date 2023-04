"FC Porto ganhou com toda a justiça, mas também faltou muito Benfica"

A opinião de João Alves, treinador e antigo jogador do Benfica, sobre o clássico da ronda 27 do campeonato, que o FC Porto venceu por 2-1, na Luz.

"O Benfica foi uma sombra da equipa que é e tem sido esta época. O FC Porto ganhou o desafio com todo o mérito. Era um jogo em que estava em causa, podemos dizer, a sua honra, e demonstrou a sua qualidade. Fez por merecer o triunfo, fez um grande jogo, ganhou com toda a justiça. Penso que este resultado acontece muito por mérito do FC Porto pela maneira como jogou. Mas, também é preciso dizê-lo, faltou muito Benfica. Aliás, um pouco já dentro do que tinha sido o jogo da equipa na semana passada, mas desta vez apanhou uma equipa muito mais forte do que o Rio Ave.

Em relação ao que vai suceder até final da época e quanto ao título, a ideia que tenho é que o campeonato ficou decidido quando o FC Porto perdeu em casa frente ao Gil Vicente. As coisas continuam completamente a favor do Benfica e seria preciso acontecer algo completamente fora da lógica para o Benfica não ser campeão. Mas quero acrescentar que o Benfica destes dois últimos jogos pode perder pontos e dar azo a isso. Mas não acredito que este seja o Benfica.

A chave do jogo foi o meio-campo do FC Porto, que foi muito superior ao do Benfica, e foi aí que as coisas se complicaram. Não vale a pena estar a destacar individualmente este ou aquele jogadores, porque a verdade é que jogaram todos muito bem nessa linha intermédia e, além de Uribe, Grujic e Otávio, incluo nessa linha média o Pepê e o Galeno. O FC Porto ganhou o jogo nessa zona do campo, sem espinhas".