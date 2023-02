"FC Porto está a dois pontos do Benfica? Não olho todos os dias para a tabela"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Boavista, marcado para segunda-feira (21h15) e relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin.

FC Porto está a provisoriamente a dois pontos de distância, após um jogo com arbitragem polémica. Isso poderá causar pressão nos jogadores? "Não vi o jogo de ontem, mas nós estamos sob pressão toda a época. Estamos a competir contra equipas boas e não é fácil ser campeão. Sempre disse que ainda faltam muitos jogos e estamos à espera de uma corrida complicada até ao final. Não nos concentramos nos adversários e estamos em primeiro lugar, mas temos de ser disciplinados contra o Boavista, é só nisso que pensamos. Não olho todos os dias para a tabela, que é o resultado do que fazemos em campo. Na semana passada tivemos um bom jogo e vamos respeitar o adversário, como fazemos com todos".

Não está preocupado com a diferença pontual para os dragões. E os jogadores? "Quando eu falo da minha atitude, é a de todos. Estamos todos no mesmo barco e vejo muita confiança e felicidade na nossa equipa. Acho que já disse tudo quanto a isso na última resposta".