FC Porto-Benfica: Rui Costa vai para a tribuna, Jorge Jesus fica num camarote

Jorge Jesus, recorde-se, está castigado e, por isso, não estará no banco.

Rui Costa vai sentar-se na tribuna VIP do Estádio do Dragão, onde vai assistir ao encontro sem, no entanto, ficar ao lado do homólogo Pinto da Costa. Uma situação, aliás, igual à que já se verificou em clássicos anteriores recentes.

Já Jorge Jesus tem um lugar reservado num camarote, onde seguirá à distância o jogo dado que cumpre castigo e está impedido de estar no banco de suplentes.

A partida, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, está agendada para as 20h45 desta quinta-feira.