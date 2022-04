Família alemã em Liverpool: "Sou benfiquista porque tenho amigos de infância do Benfica"

O pai Gotz Bormuth com o filho Philipp

O Benfica joga esta quarta-feira, em Anfield, com o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Pai e filho, ambos alemães, estão por estes dias em Liverpool com um propósito: estar em Anfield para esta quarta-feira assistirem ao Liverpool-Benfica. "Viemos em família, com a minha mulher é mais dois filhos. Mas, vamos só nós os dois ao jogo", explica o pai Gotz Bormuth, que com o filho Philipp Bormuth aguardou a chegada da comitiva portuguesa ao hotel.

"Sou benfiquista porque tenho amigos de infância do Benfica e cresci a ver o Benfica. Além disso, na nossa cidade [Grob-Umstadt] há também a Casa do Benfica que existe na Alemanha", contou a O JOGO, garantindo que é adepto do clube encarnado. "O meu filho também torce pelo Dortmund", acrescentou.

"Vai ser um jogo difícil, o resultado não está fácil para nós, mas nunca se sabe. Acreditamos na nossa equipa e que podemos ser felizes", afirma Gotz antes de contar que segue com atenção toda a atualidade do Benfica. "Vejo os jogos todos pela televisão. Vi o jogo da primeira mão. Podíamos ter conseguido um resultado melhor, mas tivemos azar. Digo sempre ao meu filho que um dia vamos estar lá bem alto na Europa".

O filho Phillip tem outros objetivos em Liverpool: "Gostava de ter um autógrafo de Darwin e Weigl. Darwin é o melhor. É rápido, forte e marca golos. Marcou três golos no último jogo", afirmou.