"Faltou caprichar mais no último passe e na finalização", diz Gilberto

Gilberto foi o porta voz do Benfica no final do jogo com o Sporting, que os leões venceram (1-0) na 16ª jornada da I Liga

Justiça no resultado: "Não achei justo, viemos para ganhar, tivemos bola, tentámos jogadas, criámos... Infelizmente e não concluímos e levámos golo no fim. Mas o campeonato não acabou, é longo e vamos lutar até ao fim.

O que faltou ao Benfica? "Faltou caprichar mais no último passe e na finalização, ficar com a bola e concluir as jogadas, não conseguimos fazer isso, mas estamos de cabeça erguida, campeonato é longo.

O que resta: "Não podemos desistir, temos boa equipa, trabalhamos bastante e vamos buscar os pontos"