Faltaram 502 adeptos para os 33% em Moreira de Cónegos

Público de 1498 pessoas, maioritariamente afetas ao Benfica, não esgotou a lotação máxima permitida de 2000 espectadores.

O Moreirense-Benfica de sábado contou apenas com 1498 espectadores, um número inferior aos cerca de 2000 relativos aos 33% da lotação do recinto dos cónegos definido pela DGS.

A prioridade concedida aos sócios até às 19h00 de sexta-feira terá gerado alguma incerteza quanto à disponibilidade dos bilhetes e à ausência de muitos apoiantes dos encarnados.

Estes, em clara maioria nas bancadas, fizeram-se ouvir durante todo o jogo e o seu apoio acabou elogiado por Jorge Jesus e Lucas Veríssimo no final do encontro. Antes mesmo da bola rolar, dezenas de adeptos já tinham recebido os dois autocarros que transportaram a comitiva do Benfica em ambiente de euforia. Destaque, também, para protestos de fãs das duas equipas em relação ao Cartão do Adepto através de tarjas no exterior e interior do recinto.