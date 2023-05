"Falta caráter e personalidade aos jogadores do Benfica, que não se assumem"

Opinião de Manuel José, experiente treinador que passou pela Luz e também orientou o Braga na carreira.

Manuel José, histórico treinador português com passagens pelo comando técnico de Braga e Benfica, considera que falta "caráter e personalidade" aos jogadores das águias, quando aborda o mau momento pelo qual atravessou o clube da Luz.

Primeiro renovaram o contrato com Roger Schmidt e era o melhor do mundo, agora já põem em dúvida as qualidades do treinador. Mas isto não tem que ver com o treinador, tem que ver com a falta de caráter e de personalidade dos jogadores, que não se assumem", atirou ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

O Benfica vem de duas vitórias seguidas, frente "a um Estoril que luta para não descer e num jogo pouco conseguido com o Gil Vicente". "O que está em causa é que, quem é campeão, tem de se assumir como tal e é isso que os jogadores do Benfica têm de fazer e não têm feito", apontou Manuel José.

A seis pontos do primeiro lugar, o Braga joga uma cartada decisiva na Luz, na próxima jornada. "O Braga está a uma distância muito curta do primeiro lugar, do Benfica, pelo que vai ter de se assumir como candidato ao título. Do lado do Benfica, estou reticente e muito curioso para ver o que vai fazer, porque é fundamental ganhar este jogo para ser campeão. Estes jogos são muito uma questão anímica, do que forma física ou tática", apontou.