Falhado o negócio Kerkez, Benfica avança por internacional croata

Jurásek pode ser o escolhido para colmatar a saída de Grimaldo para o Bayer Leverkusen

David Jurásek pode reforçar o lado esquerdo da defesa do Benfica. Nas últimas horas, as negociações entre o Benfica e o Slavia de Praga avançaram e o processo pode ficar concluído em breve, até porque Roger Schmidt contava ter já nesta altura o substituto de Grimaldo à disposição. A transferência do lateral esquerdo checo de 22 anos para a Luz deverá envolver uma verba na ordem dos 15 milhões de euros. O Benfica fez uma primeira oferta, que foi rejeitada pelos dirigentes do Slávia, que aguardam por novo sinal da Luz.

A primeira escolha para colmatar a lacuna dos encarnados no lado esquerdo da defesa era o sérvio Milos Kerkez. O negócio não avançou devido a exigências do AZ Alkmaar.

A concretizar-se este negócio, fica colmatada a saída de Grimaldo, espanhol que foi o dono do lado esquerdo da defesa do Benfica nos últimos oito anos e meio e que se transferiu neste defeso para os alemães do Bayer Leverkusen. A primeira opção para preencher esta vaga no plantel era o sérvio Milos Kerkez, mas as exigências do AZ Alkmaar levaram os encarnados a procurem outras alternativas para esta zona do terreno, nomeadamente Jurásek. Kerkez está de malas aviadas para Itália, onde irá representar a Lázio, isto se não houver nenhum percalço de última hora.

Formado no Zbrojovka Brno, clube pelo qual se estreou como sénior aos 19 anos, o alvo do Benfica passou ainda pelo Prostejov e Mladá Boleslav antes de chegar a um dos principais emblemas do futebol checo, o Slávia de Praga. Neste clube da capital, Jurásek conquistou a Taça da Chéquia e na época passada foi titular indiscutível, efetuando 44 jogos e apontando dois golos.

Estreou-se pela seleção checa em março deste ano, tendo sido titular na vitória caseira sobre a Polónia (3-1), referente à qualificação para o Euro"2024. Somou ainda mais duas internacionalizações.

Caso se concretize a ida para o Benfica, será a primeira experiência de Jurásek fora do seu país e terá também a responsabilidade de substituir Grimaldo, que era uma das referências do plantel encarnado. Certo é que Roger Schmidt quer iniciar a preparação da nova temporada já com os jogadores todos disponíveis para iniciar ou dar sequência a rotinas.