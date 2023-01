Falência de construtora leva à venda de ações da SAD do Benfica

De acordo com o Jornal de Negócios, o gestor judicial encarregue do processo de insolvência da Habitâmega colocou 50 ações da Sociedade Anónima Desportiva encarnada em leilão electrónico, com um valor base de 144 euros.

O Jornal de Negócios avança esta sexta-feira que o gestor judicial encarregue do processo de insolvência da Habitâmega, empresa construtora que faliu em julho, colocou à venda um lote de 50 ações da Benfica SAD.

As ações da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) encarnada fazem parte dos ativos da empresa, que atravessa uma fase de liquidação, e estão a ser vendidas num leilão eletrónico com um valor base de 144 euros, o que equivale a 2,88 euros por ação.

Já na Euronext Lisbon, as ações da SAD do Benfica estão a ser transacionadas por um valor próximo a quatro euros por ação.

A Habitâmega apresentou falência após um percurso de 43 anos, deixando várias obras por terminar, entre as quais a requalificação do Mercado Municipal de Santarém e do Museu Municipal de Benavente.