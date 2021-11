"Falei com o Lucas Veríssimo, ele está muito abalado"

Segundo Marcelo Pettinati, Veríssimo "está com a cabeça boa e confiante numa boa recuperação", contando com o apoio familiar e do plantel do Benfica

Lucas Veríssimo aguarda pela chamada para a intervenção cirúrgica que o irá afastar de competição entre, pelo menos, seis a oito meses, de forma a debelar uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida na partida frente ao Braga, conforme justificou o Benfica. Aquela que é a mais grave lesão da carreira do central coloca um fim na época de 2021/22 e Veríssimo está "abalado", mas já traçou uma meta: recuperar o estatuto de jogador da seleção brasileira o quanto antes e apresentar-se no topo de forma no próximo Mundial, que se disputa entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022 no Catar.

Marcelo Pettinati, empresário de Lucas Veríssimo, está em Portugal e contou a O JOGO o estado de espírito do atleta. "Falei com ele [Veríssimo] durante o jogo com o Braga, quando ele foi para o balneário e para o hospital. Ele está super abalado com esta situação, a tentar assimilar o que lhe aconteceu e agora só quer focar-se na recuperação após a cirurgia. O Lucas quer recuperar o quanto antes o seu espaço no Benfica e também voltar a tempo de poder regressar à seleção brasileira, em ano de campeonato do Mundo. Mas, primeiro, deseja voltar bem ao Benfica", garantiu Pettinati. O agente do atleta frisou que Lucas Veríssimo "já mostrou o que pode fazer na seleção e, havendo tempo para mostrar que está bem, mantém todas as esperanças de lá voltar".