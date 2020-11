Faleceu Mário Dias, "pai" do Estádio da Luz

Foi um dos grandes obreiros do projeto do atual palco do Benfica.

Mário Dias, conhecido como "pai" do novo Estádio da Luz, faleceu este domingo. O antigo vice-presidente do Benfica, de 2003 a 2009, entrou nos encarnados na Direção de Manuel Vilarinho e foi um dos grandes obreiros do projeto do atual palco das águias.

Figura próxima de Luís Filipe Vieira, Mário Dias foi alvo de uma homenagem no mês passado num jantar organizado pelo líder dos encarnados, ele que também fez parte da Comissão de Honra do agora reeleito presidente.