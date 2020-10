Faleceu Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica

Antigo defesa morreu este domingo, aos 90 anos, ele que conquistou pelo Benfica ainda sete campeonatos e cinco Taças de Portugal

Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica, em 1960/61 e 1961/62, faleceu este domingo, aos 90 anos. O antigo defesa, que representou o clube da Luz entre 1952 e 1965, conquistou, além das duas Taças de Campeão Europeu, ainda sete campeonatos e cinco Taças de Portugal.

Figura da equipa benfiquista que se destacou a nível europeu, Ângelo Martins somou ainda 20 internacionalizações por Portugal, tendo o Benfica decidido decretar três dias de luto em homenagem à sua antiga glória.

Numa nota publicada no sítio oficial do clube, Luís Filipe Vieira apresentou "as mais sentidas condolências à família e amigos de Ângelo Martins", lembrando o seu papel nas conquistas europeias, razão pela qual aponta o antigo defesa como "um dos símbolos que ficará para sempre na história" do Benfica.

"É com profundo pesar que toda a família benfiquista vive este momento de dor, luto e de eterna saudade perante a partida de Ângelo Martins. Credor da nossa mais justa homenagem, que descanse em paz", escreveu Luís Filipe Vieira, sobre o antigo futebolista, que pertenceu à "geração de ouro e gloriosa" do clube.

Também João Noronha Lopes, candidato à presidência do clube, reagiu ao falecimento de Ângelo Martins, falando de um "sentimento de profunda tristeza". "Ângelo Martins deixou-nos hoje. Foi um dos maiores a vestir o Manto Sagrado. Mais tarde, foi treinador dos escalões jovens, tendo ajudado a formar alguns dos maiores talentos das últimas décadas. É uma instituição do clube", considera Noronha Lopes, frisando que "a memória de Ângelo Martins permanecerá viva na grandeza do Benfica". "Foi, verdadeiramente, um dos ases que nos honraram o passado", afirma, apresentando as suas condolências à família e amigos de Ângelo Martins.