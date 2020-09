"Falaram-me do Benfica e os meus olhos brilharam"

Pedrinho explica a satisfação por ter vindo para Portugal, fala da adaptação e confirma a cobrança exigida por Jorge Jesus

Pedrinho está quase há dois meses em Portugal e retratou a experiência de assinar pelo Benfica como um passo importante na carreira. "É uma grande emoção chegar a um grande clube da Europa, com uma estrutura fantástica. Cada vez que piso a Luz penso em tudo o que se passou para chegar aqui. Aparecem sempre propostas, mas a partir do momento em que o meu empresário falou do Benfica os meus olhos brilharam. Acompanhei a história do clube, os jogos, o estádio, vi que era uma equipa de topo", confessa em conversa com a Casa do Benfica da Covilhã, reproduzida pela BPlay.

"Consegui adaptar-me muito rápido, é parecido ao Brasil, e a língua facilita muita. O clube é grande dentro de campo, mas também fora. Faz com que te sintas em casa", acrescenta.

De seguida abordou a exigência de Jorge Jesus: "Só quem trabalha com ele sabe o quanto aprendemos. É um treinador que cobra nos mínimos detalhes e faz total diferença no campo: quando entendes o que ele quer, tornamo-nos outros jogadores. É muito competente e inteligente, não adianta dar 90%, mas sim 200%... Temos de correr e lutar. No que depender de mim vamos conseguir muitos títulos.

Termina com o número da camisola, desejado pelos adeptos encarnados. "É uma coincidência muito boa, já utilizei e gostava bastante do número 38. Quando cheguei sabia que o clube procurava esse título para crescer cada vez mais. Estou feliz por utilizá-lo e quero que no final da época todos utilizemos o 38, era sinal de que era nosso o campeonato", conclui.