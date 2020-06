"Falar com a família? São jogadas de Vieira, mesmo que fale em casa..."

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, voltou a criticar Luís Filipe Vieira.

Problema estrutural no Benfica: "É um problema estrutural e de projeto. Quem tem esta quebra passa a ser um problema estrutural pois a equipa não consegue resolver os problemas e há um problema de projeto porque é anterior a esta equipa"

Problemas no plantel: "As vendas de João Félix e saída de jogadores como Jonas não foram colmatadas. O Benfica deixou de ser um projeto ganhador, passou a ser um projeto de venda de jogadores. Toda a estutura que devia estar a apoiar o futebol anda ocupada com outras questões. A designação de ingratidão para os jogadores é sair de Portimão sem estar com eles, festejar o aniversário com a equipa no balneário. Há um projeto pessoal de salvação individual para as eleições e não há um projeto de comprometimento com a equipa quando esta precisava de calma e paz interior".

Possível saída de Vieira: "Vieira falar com a família? São jogadas. Eu falar com a minha família? Mesmo que fale em casa não ando a anunciar.

Permanência de Bruno Lage após jogo com o Santa Clara: "O presidente do Benfica deixou o treinador uma semana em lume brando. Ser candidato não tem nada a ver com futebol. Quem projeta bem as épocas ganha sempre, com raríssimas exceções".

Vieira e as eleições: "O presidente do Benfica diz que não é candidato mas, lá dentro, andam a mandar mensagens a empregados do Benfica a perguntar se vão apoiar no novo mandato. Ou ele não manda nos seus funcionários, ou eles andam a cumprir ordens. E ele manda nos funcionários que tem como se sabe".