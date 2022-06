Declarações do antigo presidente do Benfica em entrevista concedida à CMTV.

Dívida de 54 milhões de euros ao BES e acusação de manipular Novo Banco: "É preciso ser-se muito ingénuo para uma acusação dessas. Alguma vez ia manipular um banco? Nunca mostrou interesse na Imostep. Até hoje nunca tive noção exata do que valia. Não quis ficar com o ativo nem desenvolver, não quis nada. O Novo Banco, no mínimo, podia dizer que tinha o dinheiro salvaguardado porque o 'dinheiro está aqui'. Mas nunca se interessou. O banco parou. [Parou o quê?] Não houve interlocutor. Não ligou mais. O Novo Banco... Não manipulei ninguém. Só quando soubemos que o banco ia colocar NATA2... [NATA 2 crédito mal parado] o Sr. António fez a proposta para comprar e o fundo de resolução aceitou. Não manipulámos ninguém. Foi feito às claras. São os dois fundos que vêm falar connosco. O senhor José Antonico fez uma proposta aos dois. Contei ao José António e disse: 'é grande negócio para ti'". Ativo da NATA vale mais do que 54 M€."

Esses 54 M€ se negócio decorresse de forma natural ia dar para pagar a divida? "Cemitérios privados valem muito dinheiro. Não percebi, devia ter um pote de ouro ali ao lado para ir buscar dinheiro."

Pote de ouro? "O dinheiro dos contribuintes, o fundo de resolução. Isto é que me choca, parece que eu é que tinha problemas com a banca. Não tive problema nenhum. Não ia ter incumprimento. Sabia o que ia desenvolver. Se for ver o relatório vai ver imparidades. Fala-se de Luís Filipe Vieira porque era o presidente do Benfica. Fui o único... Dei sempre a minha cara, apareci sempre no banco e estive disponível para colaborar e não tive um perdão. Fui de certeza o único que não tive perdão, porque era figura publica. Na minha ótica há uma gestão danosa do Novo Banco."

Porquê? "Não sei as motivações das pessoas. Nem sei quem foi. Que há ativo que vale mais do que aquele dinheiro e vai para o NATA2, alguém deve explicações."

Acusa Novo Banco de má gestão, fala de António Ramalho? "É o presidente do banco, não estava nesses negócios. Não sei quais são os nomes. Alguém no banco tinha de avaliar o que era aquele ativo."

O banco não fez nada? "Rigorosamente nada, se não tinha ficado com o ativo. Não me acusam a mim, o MP. O MP deve ir ao fundo neste e noutros casos ver o que houve então."