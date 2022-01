Encarnados já fizeram contactos pelo avançado de 19 anos do Colón, enfrentando a concorrência do River Plate

O Benfica está interessado, sabe O JOGO, na contratação de Facundo Farías, avançado de 19 anos que atua no Colón. O emblema encarnado já encetou mesmo contactos com o clube argentino e avalia agora a situação, sabendo que enfrenta a concorrência do River Plate, que está a negociar já com o Colón a transferência.