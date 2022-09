Facebook, Twitter e Instagram: Benfica revela seguidores e alcance

Adeptos do Benfica

O número de utilizadores do site e App foi superior a 18 milhões

O Relatório e Contas do Benfica, conhecido esta sexta-feira, refere ainda dados sobre a área digital. E abundam as boas notícias para o clube encarnado, que de forma geral destaca um "aumento considerável, tanto ao nível de engage, como de registos e de e-commerce".

Segundo os dados agora publicados, o número de utilizadores do site e App foi superior a 18 milhões, sendo que a faturação nos meios digitais alcançou quase 12 milhões de euros.

Outros dados em 2021/22

O site atingiu os 17,4 milhões de utilizadores, mais 180% do que a época anterior;

Facebook - 3,76 milhões de seguidores, com alcance de 18 milhões de pessoas;

Instagram - 1,9 milhões de seguidores, com aumento de alcance de 148%, totalizando 15 milhões de pessoas;

Twitter - 1,5 milhões de seguidores, com aumento de 4% superando os 454 milhões de impressões.