Extremo dos quadros do Benfica tem à vista mais um empréstimo

Yony González pode regressar ao futebol brasileiro.

O Ceará deve ser o próximo destino de Yony González. Segundo informação no Brasil, o colombiano pode ser emprestado pelo Benfica sem custos para o clube brasileiro, que apenas pagará parte do seu salário.

Yony González é uma das "novelas" com mais reviravoltas na história recente de contratações do Benfica. O extremo assinou até 2024 após terminar o seu contrato com o Fluminense tendo as águias assumido dois milhões de euros de prémio de assinatura e um salário anual líquido de 700 mil euros. Sem jogar na Luz, foi emprestado ao Corinthians com uma cláusula de compra obrigatória que o clube paulista recusou pagar alegando que Yony não tinha feito o número de jogos mínimos contratualizados - levando mesmo à renegociação do valor de Pedrinho.

O jogador seguiu para o LA Galaxy, onde fez nove partidas, e está agora perto de voltar ao Brasil.