Extremo ainda pode sair do Benfica, mas com uma condição clara

Fechado o mercado de transferências em Portugal e nos principais países da Europa, o plantel do Benfica pode ainda conhecer alterações, nomeadamente quanto ao caso de Franco Cervi. O extremo é pretendido pelo Grémio, que já perguntou mesmo pela situação do camisola 11, mas, segundo apurou O JOGO, as águias mostram-se dispostas apenas em negociar o atleta a título definitivo.

Cervi não entra nas primeiras contas de Jorge Jesus para 2020/21, razão pela qual os responsáveis encarnados admitem assim a sua saída. No entanto, fecham a porta a um empréstimo, pois pretendem lucrar com a saída do jogador, que custou 5,6 milhões de euros, tendo sido contratado ao Rosário Central.

O Grémio, clube que vendeu no último verão Everton ao Benfica, por 20 milhões, atleta que ocupa precisamente a posição do internacional argentino, jogando como extremo-esquerdo, e que negociou com o FC Porto Pepê, também ele um jogador de corredor, está à procura de reforços e identificou Cervi como alvo. Algo que Romildo Bolzan, presidente do clube de Porto Alegre, assume, admitindo também contactos pelo ala.

"[Cervi] está na lista de jogadores possíveis, porque está vinculado ao Benfica e não está a jogar. Teve uma grande passagem pelo Rosário Central, é um jogador importante. Conhecemo-lo bem e pensamos que nos pode ajudar", disse, em entrevista ao canal "Caju Tricolor", acrescentando: "Não foi feita uma proposta, houve uma consulta para saber a sua situação real, para ver se é possível avançar nesse sentido."

Com contrato até 2023, Cervi, que chegou a estar na mira de clubes espanhóis neste verão, tem também ele rejeitado até agora diversas possibilidades, como o Boca Juniors, que o tentou no verão de 2019, por recomendação de Salvio - o compatriota fez esse percurso no início da última época, insistindo com o extremo para seguir o mesmo caminho -, sendo que também o Internacional, já em janeiro, viu recusada também a intenção de contratar o futebolista, não apresentando argumentos suficientes para convencer Benfica e jogador.