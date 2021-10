"Existiram dois regulamentos em várias Casas. Situação será reportada"

João Leite, mandatário da campanha de Francisco Benitez, falou este sábado aos jornalistas pouco depois das 21h00.

Declarações de Vieira: "Vieira protagonizou o momento mais triste deste ato eleitoral, quando afirmou dentro da assembleia de voto e no canal do nosso clube que havia democracia a mais no Benfica. É uma declaração totalmente incompreensível, de alguém que consideramos ser o líder espiritual da lista incumbente. Portanto, e até por causa destas declarações, continuamos a achar que há democracia a menos."

Ato eleitoral: "Foi dito que os delegados teriam direito a participar em todos os momentos do processo de votação e nesse processo o que envolve é a identificação do nome de sócios e números que lhes são atribuídos. Os delegados não tiveram oportunidade de recolher esses dados para confrontar depois com os dados oficiais que serão divulgados. Isto aconteceu na maioria das Casas. Houve Casas que não obedeceram às ordens do Benfica de última hora para que essa recolha não fosse feita. Houve dois regulamentos em várias Casas e a situação será reportada formalmente."