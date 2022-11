Jogadores do Benfica exteriorizaram a alegria no final do encontro com o Maccabi e do triunfo por 1-6, que valeu a liderança do grupo para a turma de Roger Schmidt. "Que se f***, sente", escreveu Rafa.

