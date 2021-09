"Existe uma boa probabilidade de terminar a minha carreira no Benfica"

Jan Vertonghen é um habitual titular do Benfica

Jan Vertonghen mostra-se feliz de águia ao peito.

Jan Vertonghen cumpre a segunda temporada ao serviço do Benfica e mostra-se encantado com a experiência de águia ao peito. Em declarações à RTL, o central internacional belga pensa mesmo terminar a carreira no clube da Luz.

"Não tenho a ambição de mudar de clube, mudar e construir uma nova vida de novo. Estou bem aqui e acho que existe uma boa probabilidade de terminar aqui. Tive a sorte de jogar em clubes bonitos e grandes e este é um deles. Por exemplo, o público é realmente um jogador extra e estou feliz por ter sido capaz de experimentar isso agora", afirmou o experiente defesa.

Vertonghen explicou que encontrou no Benfica o que procurava quando deixou o Tottenham. "Queria ir para um clube que fosse ambicioso, participasse na Liga dos Campeões e lutasse pelos primeiros lugares. Tenho tudo aqui", vincou.

O jogador, de 34 anos, tem contrato com as águias válido até 2023.