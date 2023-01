Exigências financeiras de Seferovic impediram mudança de clube

Seferovic com a camisola da Suíça no Mundial do Catar

Na Turquia, o internacional suíço ganha 2,7 milhões de euros limpos, valor impossível para o PAOK, que pretendia o jogador já nesta janela de mercado. Contrato com Benfica termina em 2024.

Haris Seferovic, avançado emprestado pelo Benfica ao Galatasaray, era pretendido pelo PAOK nesta janela de mercado, mas o emblema grego não teve argumentos financeiros para ficar com o avançado até ao final da presente temporada.

Seferovic não tem tido uma prestação positiva na Turquia e os dirigentes do Gala equacionavam a possibilidade de cedê-lo este mês, obviamente em acordo com o Benfica, uma vez que o jogador tem contrato com as águias até 2024. Perante as exigências financeiras de Seferovic, o emblema grego recuou. O avançado ganha 2, 7 milhões de euros limpos no Galatasaray e pretende fechar a temporada com os mesmos valores anuais no seu bolso.

Desta forma, a mudança para a Grécia ficou sem efeito e não é crível que o jogador abandone a Turquia nesta fase porque tem um salário elevado para os potenciais interessados.

De resto, é certo que Seferovic também não fará parte das contas dos encarnados na próxima época. Chumbado por Roger Schmidt, sabe que não tem espaço na Luz e terá de encontrar outro clube para dar sequência à sua carreira. Aliás, disse após a goleada sofrida contra Portugal no Mundial"2022, no Catar, que tinha consciência da sua situação no líder do campeonato português. "Não está nos meus planos voltar. Não é porque não quero. O Benfica está a jogar muito bem, já vi como jogam e desejo-lhes o melhor. Eu quero jogar, isso é o mais importante para mim. Foram cinco anos maravilhosos e acho que não [volto]. Mas nunca direi que não. Cheguei ao Benfica, um grande clube onde gostei de estar, mas vou para onde possa jogar", sublinhou, convicto de que as águias voltarão a festejar o título este ano e sem a sua intervenção.

"Não quero voltar atrás, o meu tempo no Benfica já foi. Todos querem jogar no Benfica, mas o meu tempo foi. Agora voltar não é uma opção para mim, mas desejo o melhor ao Benfica, este ano tem de ganhar todos os jogos e festejar no Marquês do Pombal", referiu o ponta-de-lança suíço.