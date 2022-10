Exibição de António Silva com eco em Paços e Braga: "Afinal, és realmente bom"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jovem central do Benfica estreou-se a marcar na primeira equipa e reagiu nas redes sociais, onde foi muito felicitado.

António Silva viveu uma noite memorável no encontro com a Juventus. O jovem central de 18 anos estreou-se a marcar pela principal equipa do Benfica e abriu a vitória das águias por 4-3, que garantiu a passagem aos oitavos de final da Champions.

"Muito feliz pela passagem à próxima fase e pelo golo. Seguimos juntos", escreveu o defesa nas redes sociais, numa mensagem que teve vários comentários, entre eles jogadores que militam noutras paragens. "Afinal, és realmente bom mestre", escreveu Matchói, jovem promissor do Paços de Ferreira. "Orgulho", reagiu, por seu lado, Rodrigo Gomes, do Braga.

"Fácil para ti", comentou Diogo Abreu, que esta época trocou o FC Porto pelo Sporting, onde tem alinhado sobretudo na equipa B. Tiago Gouveia, cedido pelo Benfica ao Estoril, respondeu com um emoji em forma de palmas para António Silva.