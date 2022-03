Ex-FC Porto dá dicas ao Benfica sobre como bater o Ajax: "É preciso atacar e assustar o adversário"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo central do FC Porto Martins Indi explica como o seu AZ Alkmaar conseguiu vencer na Johan Cruyff Arena. O defesa aconselha os encarnados a delinearem uma estratégia, confiarem nela e terem paciência. Apostarem nas bolas para as costas da defesa, mas irem também alternando com jogo curto.

Depois do empate a duas bolas na Luz, o Benfica tem que vencer amanhã em Amesterdão para seguir em frente na Liga dos Campeões. Uma façanha que foi conseguida pela última vez pelo AZ Alkmaar, a 12 de dezembro.

Bruno Martins Indi, antigo central do FC Porto, jogou a titular pelos de Alkmaar nesse encontro e, a O JOGO, explica o que as águias têm que fazer para festejar.