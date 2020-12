Ex-dirigente da Roma arrasa contratação de Tiago Pinto: "Nem sequer tem qualificações"

Tiago Pinto à conversa com Jorge Jesus no treino do Benfica

Gianluca Petrachi diz que o "diretor desportivo do Benfica é Rui Costa".

Gianluca Petrachi, antigo diretor desportivo da Roma, teceu esta sexta-feira duras críticas a Tiago Pinto, atual diretor do futebol do Benfica que vai rumar ao clube italiano em 2021, após o término do vínculo com as águias, a 31 de dezembro.

Em declarações ao canal Sportitalia, o ex-dirigente dos "giallorossi" - despedido no último verão pelo presidente James Pallotta - afirmou que Tiago Pinto "não tem qualificações para ser diretor desportivo" e que quem ocupa esse cargo no Benfica "é Rui Costa".

"Tiago Pinto? Não o conheço, nem sequer tem qualificações para ser diretor desportivo. O diretor desportivo do Benfica é Rui Costa, falei sempre com ele", atirou Petrachi, prosseguindo nas críticas:

"Tiago Pinto nem sequer tem qualificações para ser diretor desportivo. Ele pode ser o melhor dirigente no mundo do futebol, mas Rui Costa é o diretor desportivo do Benfica. Talvez [Tiago Pinto] vá assumir diferentes funções, dizem que ele é capaz de fazer várias coisas. Como diretor desportivo, não o conheço, de todo", acrescentou Petrachi, que negou ter entrado em "rota de colisão" com o treinador português Paulo Fonseca na Roma.

"Eu não ia ao balneário em todos os jogos. Há alguns momentos importantes em que um diretor, como representante do clube, tem de fazer o que tem de ser feito. Não entrei em choque com Fonseca, ele falava à equipa depois de eu acabar. Não fiz nada de errado, só tentei dar voz ao clube", rematou o ex-dirigente dos romanos.