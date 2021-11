Ex-companheiro de equipa e treinador de Lucas Veríssimo sobre a lesão: "Sentimos também a dor"

Para o agora treinador do Ferroviário, o central dos encarnados "está a tornar-se um dos grandes defesas" do futebol brasileiro e acredita que a grave lesão sofrida no jogo com o Braga não afetará a sua evolução

O azar bateu à porta de Lucas Veríssimo quando o central dos encarnados "estava a viver um grande momento". A avaliação é feita, a O JOGO, por Elano, antigo internacional brasileiro que jogou no Santos com o jogador do Benfica e que o chegou mesmo a treinar durante o ano de 2017, como treinador interino e depois adjunto.

Para Elano, "falar de Veríssimo é fácil", começa por afirmar. "É um menino por quem tenho um carinho grande, um jogador que merece todo o sucesso que está a ter na Europa. Apanhei-o no início de carreira no Santos, quando teve muita dificuldade de adaptação, mas aos poucos foi ganhando o seu espaço e está agora a tornar-se um dos grandes defesas do nosso futebol", analisa.