Ex-colega lamenta pela saída de Aursnes para o Benfica

Fredrik Aursnes em ação no Benfica-Rio Ave

Turco Orkun Korkcu abordou a perda do colega para a Luz.

A saída de Fredrik Aursnes do Feyenoord para o Benfica tem gerado suspiros de saudades no emblema dos Países Baixos. Desta vez foi Orkun Korkcu quem abordou a perda do antigo colega.

"Fredrik era uma força tranquila e sentimos muito a sua falta dele. Como ele pensava mais defensivamente eu podia focar-me mais no ataque. Agora tenho de ser mais completo", disse o turco à ESPN.