Ex-Benfica sem rodeios: "O Spartak não tem perspetivas para o jogo de hoje"

Sergei Yuran já vestiu de águia ao peito e passou igualmente pelo Spartak como jogador. O Benfica, garante, tem caminho livre até ao play-off da Champions.

Sergei Yuran, antigo avançado de Benfica e Spartak, não tem dúvidas que as águias vão seguir para o play-off da Liga dos Campeões, sobretudo depois do triunfo por 2-0 em Moscovo.

"O Spartak não tem perspetivas para o jogo de hoje. Sei muito bem o que é o Benfica em casa. Joguei neste clube, morei em Lisboa e posso imaginar o que espera o Spartak. No primeiro jogo era preciso, no mínimo, não perder, sendo que o Spartak parte para Lisboa com dois golos sofridos. Tudo será igual a Moscovo ou até mais complicado", referiu o agora treinador.

Yuran recordou ainda Rui Costa, atual presidente das águias com quem jogou. "Ele sabe que palavras dizer para a sua equipa quando entra no balneário. E Rui Vitória, pelo contrário, pode não transmitir a atitude desejada aos jogadores do Spartak através de um intérprete", comparou, destacando o papel dos adeptos. "O Benfica vai receber um apoio adicional dos adeptos. Têm uma dedicação incrível ao futebol. Para os adeptos portugueses, o futebol vem primeiro, depois a família e só depois o trabalho", indicou.

"É difícil imaginar que o Spartak consiga vencer e avançar. Estou preocupado com o Spartak. Entendo que milagres acontecem, mas infelizmente, não é o caso ", rematou ao Sport24.

Yuran representou o Benfica entre 1991/92 e 1993/94, seguindo-se uma passagem pelo FC Porto e o Spartak. Terminou a carreira em 200/01, ao serviço do Sturm Graz, da Áustria.