Talisca recorda nega ao Chelsea: "Seria falta de respeito sair do Benfica ao fim de seis meses"

Seis meses depois de Enzo Fernández ter trocado o Benfica pelo Chelsea por 121 milhões de euros e ao fim de meia época na Luz, Anderson Talisca, que esteve vinculado às águias entre 2014 e 2019, recordou quando teve a oportunidade de fazer a mesma escolha, recusando por respeito ao clube.

"Eu estava no Benfica há seis meses e o Chelsea apareceu e ofereceu 30 milhões de euros. Mas não tinha como ir. Eu tinha contrato de cinco anos, acho que seria uma falta de respeito pelo Benfica sair ao fim de seis meses. Era muito pouco tempo e acho que me fez bem ficar mais tempo no Benfica. Penso que se tivesse saído logo para o Chelsea, as coisas não teriam dado certo para mim", frisou, em declarações ao podcast "Fora do Jogo".

Atualmente com 29 anos, o médio ofensivo brasileiro, que alinha junto de Cristiano Ronaldo nos sauditas do Al Nassr, revelou ainda como Jorge Jesus, que treinava o Benfica na altura da sua contratação, reagiu ao interesse do Chelsea.

"Cheguei ao treino e o velho (Jesus) já estava chateado: 'Começas a jogar bem e agora já toda a gente diz que te conhece. Quem te descobriu fui eu, não foi ele (Mourinho)', dizia ele. Eu respondia: 'Mister, eu não tenho nada a ver com isso'", concluiu Talisca.