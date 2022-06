Ex-Benfica lançou Neres no São Paulo: "Sozinho deu duas ou três vitórias à equipa"

Ricardo Gomes, que lançou o ex-Shakhtar como sénior no São Paulo, aponta a O JOGO o futebol demolidor do brasileiro como fator que vai entusiasmar os adeptos. "Vai ser uma boa troca [com Everton]", assegura.

David Neres já está em Portugal. O extremo brasileiro, que chega ao Benfica após uma passagem sem minutos pelo Shakhtar Donetsk, aterrou no domingo de manhã no aeroporto de Lisboa com Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, a seu lado. O dirigente esteve nos últimos dias em terras brasileiras a selar os derradeiros detalhes da transferência de Everton para o Flamengo e, ao mesmo tempo, também colocar preto no branco o entendimento já previamente desenhado quer com Neres quer com o clube ucraniano ao qual o internacional canarinho estava vinculado desde janeiro passado.

Com tudo pronto para que a oficialização como jogador do Benfica para as próximas cinco temporadas aconteça no dia de hoje, David Neres chegou a Lisboa bem cedo. Ao longo do dia, o jogador de 25 anos foi já conhecer um pouco da capital portuguesa e infraestruturas de trabalho dos encarnados, ele que nas próximas horas vai, através dos canais das águias, deixar as primeiras palavras enquanto quarto reforço para a temporada 2022/23: junta-se a Alexander Bah (Slavia de Praga), Mihailo Ristic (Montpellier) e Petar Musa (Boavista).