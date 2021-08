Ex-Benfica aponta a "grande arma do PSV": "Devem preocupar-se com isso"

O ex-ponta de lança, que passou pela Luz em 2000/01, defende que o Benfica "deve preocupar-se" com os jogadores da frente. E admite que Rafa pode provocar estragos a favor dos encarnados

O PSV é a segunda etapa do Benfica no caminho para a Liga dos Campeões e se iniciou bem a época, com quatro vitórias, do outro lado o sucesso é idêntico, com seis vitórias em seis jogos e... 17 golos marcados.

A O JOGO, Pierre van Hooijdonk, antigo jogador do Benfica e agora comentador, alerta para o ataque do adversário: "O ritmo e a velocidade dos jogadores da frente são a grande arma do PSV. O Benfica deve preocupar-se com isso. Madueke é muito rápido, Gakpo é muito rápido, Vertessen igual... O PSV gosta de esperar pelos adversários e explorar o contra-ataque."