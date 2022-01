Ex-adjunto de Mourinho é apontado ao comando do Benfica B

Informação foi avançada pelo canal Sport TV. Caso se concretize o ingresso na academia do Seixal, será a primeira experiência à frente de uma formação de futebol

João Sacramento, que acompanhou José Mourinho desde 2019, enquanto adjunto, será o novo treinador da equipa B do Benfica, que fora treinada, até há poucos dias, por Nélson Veríssimo, sucessor a prazo de Jorge Jesus à frente da turma principal.

A informação sobre o novo destino de João Sacramento foi avançada pela Sport TV, pelo que, caso se concretize o ingresso no Seixal, o técnico, de 32 anos de idade, terá a primeira experiência como treinador principal na carreira.

João Sacramento está em situação livre desde 1 de janeiro, dia em que anunciou, publicamente, o fim da ligação à equipa técnica de José Mourinho. Com o "Special One", trabalhou no Tottenham (Premier League) e na Roma (Serie A).

Além destas duas experiências, o jovem técnico orientou foi adjunto na equipa sub-15 o Cardiff City, observador da seleção do País de Gales, do Mónaco e do Lille (Ligue 1), antes de começar a trabalhar com o homem do leme da Roma.