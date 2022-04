Everton: "Procurei ver pontos fracos do Liverpool para explorar e dar alegrias"

Everton, extremo brasileiro do Benfica

Declarações do extremo brasileiro do Benfica em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões ante o Liverpool (quarta-feira, 20h)

Ausência de Rafa: "O Rafa tem grande importância na equipa. Creio que, quem entrar, vai estar preparado. Somos uma equipa, deve haver união, independentemente de quem jogar. Vai render bem o nosso companheiro."

Conforto em que sistema tático: "É indiferente. Os jogadores do meu nível têm de se adequar a qualquer tipo de formação, sistema. É indiferente onde o mister me coloca. Vou adaptar-me para dar o melhor possível."

Contrariar pontos fortes do Liverpool na segunda mão: "Tenho procurado estudar a equipa deles. Depois do primeiro jogo, vê-se de forma diferente. Têm muitas qualidades individuais e coletivas. Procurei ver pontos fracos para poder explorar. Espero estar numa noite feliz para dar alegria aos adeptos."

Lidar com sensações na maior prova de clubes: "Sentimos orgulho. Cada jogador do Benfica deve estar preparado para este tipo de jogo. Este clube tem história europeia. Devemos almejar este tipo de jogos. Estamos bem preparados e todos querem jogar. Há que desfrutar e dar o melhor para sair com resultado positivo."