Everton, o melhor extremo para Grimaldo? "Nota-se entendimento, com o tempo será ainda melhor"

Declarações do lateral espanhol, antes do encontro com o Barcelona, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões

Regresso de Grimaldo ao Barcelona? "Agora só penso no jogo de amanhã e em passar aos oitavos de final da Taça de Portugal. Só penso no presente e em estar preparado para esse jogo.

Everton é o melhor colega com quem já jogou no flanco? "O Everton é um grande jogador, um dos melhores que já vi passar por este clube. Claro que quanto mais tempo se joga com um colega melhor são as jogadas coletivas. Por isso, este ano, já se está a notar um melhor entendimento do que na época passada. Com o passar do tempo, será ainda melhor."