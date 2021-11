Everton multado pelo Benfica depois de dar entrevista sem autorização do clube

Declarações do podcast "Tudo em off" sem autorização do clube valem punição ao camisola 7, que pediu desculpa pelo ato

Everton vai ser multado pelo Benfica por ter prestado declarações sem autorização do Benfica. O ​​​​​​brasileiro entrou em direto no podcast "Tudo em off", do seu país, na noite de quinta-feira e, apesar de já se ter penitenciado pelo desrespeito das regras do clube, vai mesmo enfrentar uma punição, segundo apurou O JOGO.

Apesar do pedido de desculpas e de a situação estar, segundo apurámos, resolvida, Everton vai mesmo ser multado de acordo com o regulamento interno das águias, que prevê a proibição de declarações dos atletas sem autorização.

No podcast "Tudo em off", Everton elogiou Jorge Jesus, revelando que este "dá tudo mastigadinho" aos jogadores e destacando o seu conhecimento. Além disso, adiantou que o técnico aproveitou, ao início, o sucesso no Flamengo como exemplo para passar a sua mensagem aos jogadores.