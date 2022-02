Everton: mais um clube interessado com escassas probabilidades de êxito

Textor, novo dono do Botafogo, quer contratar nomes sonantes e já entrou em contacto com os encarnados.

Gabriel foi o primeiro jogador do Benfica a ser apontado ao Botafogo, Gilberto seguiu o exemplo e continuam ambos nos planos do emblema brasileiro, que agora aponta baterias a um terceiro alvo dos encarnados.

Segundo noticiou o "Globo Esporte", Everton é um dos maiores desejos do clube que foi comprado por John Textor, milionário que já tentou, embora sem sucesso, entrar no capital da SAD benfiquista.

Nos planos de Textor está a contratação de nomes sonantes e na lista está o internacional brasileiro do Benfica. Os primeiros contactos já ocorreram, mas as probabilidades de êxito são, para já, escassas, tudo dependendo da avaliação que será feita pelo próximo treinados do Botafogo, o português Luís Castro, que terá uma palavra a dizer no destino dos milhões que o empresário pretende investir.

O Botafogo, um dos vários clubes que já abordaram o Benfica por Everton, foi imediatamente informado que o presidente das águias, Rui Costa, não equaciona ceder o jogador de 25 anos com prejuízo, o que quer dizer que não admite a negociação por menos dos 20 milhões que foram pagos pela contratação, na época passada, ao Grémio. Ainda sem decisão de Luís Castro - o treinador ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo -, esta verba é considerada, nesta fase, demasiado elevada pelo clube carioca. Porém, e como destaca a mesma fonte, não foi colocado um ponto final na possibilidade de o Benfica ser confrontado com uma proposta formal pelo seu camisola 7.