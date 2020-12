Everton garante ainda não estar "no nível máximo" e comenta regresso de Darwin

Internacional brasileiro em conferência de Imprensa de antevisão ao embate com o Lech Poznan.

Triunfos dão confiança: "A vitória traz sempre confiança, quantas mais tivermos neste mês decisivo, melhor".

O que falta para a adaptação total? "A equipa tem dado confiança, todos quando mudam para a Europa têm adaptação, o futebol é mais forte, rápido e com mais intensidade. Tenho trabalhado para me adaptar o mais possível. Ainda não estou no nível máximo, [agora] é focar para crescer e ganhar confiança para ajudar mais a equipa".

Regresso de Darwin: "É um grande jogador, de seleção, quantos mais à disposição mais forte estará a equipa. Vai acrescentar e dar tudo para podermos sair vitoriosos".

Como lida com tantos jogos até fim do ano? "Quem joga no Benfica tem de estar preparado para jogos decisivos, estar preparados, descansar o mais possível para estar bem nesses jogos. O Benfica tem dado toda a estrutura para trabalhar e as coisas vão acontecer naturalmente".