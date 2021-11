Everton foi apontado ao Atlético Mineiro, agente deixa garantia a O JOGO

Atlético Mineiro está atento à situação do jogador, de acordo com a Imprensa brasileira, mas este deseja ficar na Europa.

Everton foi figura em destaque na goleada por 6-1 ao Braga, mas a irregularidade exibicional do jogador ao serviço do Benfica despertou, segundo a Imprensa brasileira, o interesse do Atlético Mineiro, atual líder do Brasileirão.

O clube de Hulk está atento à situação do jogador, mas não conta, para já, com a recetividade de Everton, que fecha a porta a um regresso ao Brasil. "Neste momento o nosso pensamento é permanecer na Europa", garante a O JOGO Márcio Cruz, empresário do camisola 7, frisando que o objetivo é claro: justificar a aposta das águias e o investimento de 20 milhões de euros feito pelo clube da Luz no verão de 2020. "O foco do Everton neste momento é o Benfica e trabalhar para voltar à seleção", assegura o representante do futebolista de 25 anos, que pode aproveitar a paragem para continuar a mostrar argumentos para convencer Jorge Jesus a dar-lhe mais oportunidades.

Com o Braga, Everton fez o seu primeiro bis pelos encarnados, juntando mais duas assistências - produção nunca alcançada até então na carreira - e foi titular pela segunda vez consecutiva, algo que não sucedia há quase dois meses. O internacional brasileiro conta até agora com três golos e quatro ofertas, mas o seu empresário recusa que o jogador esteja em subrendimento. "O Everton não está em baixa, na maioria dos jogos desde que chegou ao Benfica foi titular", defende, reconhecendo que a exibição diante do Braga "foi importante para dar moral" ao futebolista.