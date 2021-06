Everton, extremo do Benfica, denuncia roubo de três camisolas

Ao serviço do Brasil, na Copa América, o extremo revelou o roubo de três camisolas, uma delas do Benfica, da casa do seu pai. "Representam momentos únicos da minha vida", frisa

Titular no empate a uma bola do Brasil com o Equador, na fase de grupos da Copa América, tendo mesmo feito uma assistência para o golo de Éder Militão, Everton anunciou esta segunda-feira o roubo, da casa do seu pai, no sábado, de. três camisolas com alto valor sentimental.

"Peço encarecidamente que sejam devolvidas, representam momentos únicos da minha vida", publicou o extremo no Instagram, explicando que as camisolas são as da final da Taça do Brasil de 2016, pelo Grémio, da final da Copa América de 2019, pelo Brasil, e da apresentação pelo Benfica, no ano passado.