"Everton? Ele sabe que não está a jogar ao nível que jogava no Brasil"

Jorge Jesus falou das exibições de Everton e lembrou diferenças entre o futebol em Portugal e no Brasil.

Everton: "Cada caso é um caso. O Everton é um jogador, tive uma ano e meio no Brasil e de três em três dias via-o a jogar. Ele sabe que não está jogar ao nível que jogava no Brasil, como eu sei, mas há jogadores que demoram mais para se adaptarem. O futebol em Portugal, em relação ao do Brasil, é diferente. Todas as equipas no Brasil jogam para ganhar, jogam com intenção ofensiva quando têm bola, com intenção de uma equipa que possa disputar o jogo. Em Portugal somos muito mais evoluídos taticamente. Sabemos parar com mais qualidade o jogo dos adversários e ele tem tido alguma dificuldade nesse pormenor do jogo."

Melhorias: "Está dentro dele, as capacidades. Eu acredito que nestes sete jogos ele não vai ser o mesmo, mas acredito que para o ano vai estar em pleno. Já se adaptou ao futebol Português, vai entrar numa pré-época, sim porque ele, esta época, chegou já com vinte e tal jogos em cima dele. Acredito que isto possa ser um dos aspetos que tenho de dar o benefício da dúvida. Não da qualidade do jogador que ele é um grande jogador. Não sou só eu que digo porque ele joga na seleção do Brasil, naquela que, na minha opinião, é a seleção que tem os melhores jogadores. Eles podiam fazer duas seleções e continuavam a ser os melhores."