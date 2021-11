Everton e uma gafe no Benfica: "Mandei para o grupo que temos com todos, até Jesus..."

Em entrevista informal ao podcast brasileiro "Tudo em off", na qual contou pormenores extracampo, o internacional canarinho revelou que o Flamengo chegou a ser utilizado por Jesus como exemplo

A viver um momento conturbado no Benfica, Jorge Jesus continua a despertar forte atenção no Brasil, fruto do sucesso que alcançou no Flamengo. Por isso, o técnico de 67 anos foi tema numa entrevista informal de Everton para o seu país, tendo o atacante explicado a filosofia de Jesus e a forma como este entrou no Benfica.

"No início ele usava o Flamengo como exemplo, para passar o seu estilo de jogo e como queria que fosse a pressão. Foi o último clube dele", revelou Everton ao podcast "Tudo em off", referindo que "agora que tudo está a fluir mais já não passa tanto como exemplo".

Questionado sobre os métodos de Jesus, o camisola 7 revelou parte do que o técnico diz ao grupo: "Ele diz diariamente que respira futebol, que vive aquilo 24 horas, que pensa futebol." E, aproveitando o recente jogo com o Bayern, deu um exemplo: "Nem é preciso falar da qualidade deles, mas sabíamos o que iam fazer, o seu posicionamento. É óbvio que lá dentro as coisas acontecem e não há muito controlo, mas ele dá tudo mastigadinho."

Revelando que teve "muita dificuldade" para perceber a língua quando chegou - "eles falam muito rápido", explicou -, contou que no Benfica, e apesar do receio que enfrentou, tendo chegado a questionar os seus compatriotas, se livrou de uma praxe, ao contrário do que sucedeu quer no Grémio quer na seleção do Brasil, mas que acabou por cometer uma gafe logo no arranque na Luz. "Estava a ir para o treino e mudaram o horário do treino do dia seguinte. O Pedrinho mandou-me mensagem no Whatsapp e eu respondi a dizer: "Eles estão malucos, mudam o treino do nada, a meio da semana. Quando vi, tinha mandado para o grupo que temos com todos, até o míster. Um fisioterapeuta até me mandou mensagem. Fui lá e apaguei, mas só para mim. Fiquei com vontade de atirar o telemóvel pela janela."

Agora admirador de vinho (mostrou mesmo um copo de vinho), revela que após o alívio das medidas de luta contra a covid-19 "já deu para conhecer a cidade" de Lisboa.

Mesmo longe de Porto Alegre, Everton não deixa de assistir aos jogo do Grémio, clube que representou durante oito temporadas e que luta para não descer, nem que por vezes tenha de deitar-se mais tarde, como sucedeu na quarta-feira, para ver o duelo com o Atlético Mineiro (derrota por 2-1). "Tenho acompanhado bastante. Ontem [na quinta-feira] fui dormir chateado, às 3h00, fiquei a assistir ao jogo", disse, frisando, a propósito dos comentários dos outros participantes no podcast quanto aos horários dos treinos do Benfica: "Tenho cumprido os horários, isso é que é importante, mas tenho acompanhado."