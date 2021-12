Everton e os sete pontos no pós-clássico: "É difícil, mas não é impossível"

Declarações do jogador do Benfica, no final do encontro com o FC Porto (3-1), para a ronda 16 da Liga Bwin

Jogo: "Houve mudança de postura. Entrámos muito concentrados, tivemos oportunidades para empatar. Futebol é isto. No próximo jogo, na Luz, com o apoio dos adeptos, vamos dar tudo para conquistar a vitória. Ficámos distantes, mas há muito campeonato pela frente."

Segunda parte: "Procurámos voltar mais ligados. Começámos bem, concentrados. Foi assim a segunda parte, conseguimos o golo, ao contrário da primeira parte. Jogar com um a menos é difícil. Infelizmente, o central deles salvou o segundo golo. Temos e levantar a cabeça. Há muito campeonato pela frente."

Recuperação: "É difícil, mas não é impossível. Já aconteceu. Com o apoio dos adeptos, vamos dar tudo e começar logo em casa, dia nove."

Novo treinador: "É difícil. São novas ideias, um novo estilo. Tentámos colocar em prática o jogo, com posse de bola. Com trabalho, as coisas vão acontecer naturalmente."

Sistema: "Independentemente do sistema e da opção, temos de estar preparados para dar tudo, para que tenhamos resultados."