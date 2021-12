Everton continua a ser tema no Brasil e Atlético Mineiro deixa garantia

Everton cumpre a segunda época no Benfica

Rodrigo Caetano, diretor do clube brasileiro, pronunciou-se sobre o alegado interesse no extremo.

Everton, jogador do Benfica, tem sido associado a um eventual interesse do Atlético Mineiro, clube que recentemente se sagrou campeão brasileiro. Os rumores, todavia, não têm qualquer fundamento, segundo Rodrigo Caetano, diretor do clube.

"Nunca houve uma sondagem, nem mesmo contatos. Não faria isso sem a aprovação do nosso treinador", garantiu, em declarações ao programa "Bem, amigos!", da SporTv brasileira.

Everton, 25 anos, cumpre a segunda temporada ao serviço do clube da Luz, depois de ter dado nas vistas no Grémio. O inetrnacional brasileiro leva 23 jogos e quatro golos marcados esta época.