Everton Cebolinha: "Otamendi tem o nosso apoio, está motivado"

Erro do central argentino desculpado pelo grupo, que está com ele

Atacante falou em exclusivo à Sport TV, na antevisão da Liga Europa.

Jogo contra o Lech Poznan: "Espero fazer excelente partida. temos de conquistar essa vaga o mais rapidamente possivel e em casa tem de valer a pena. Queremos chegar amanhã e fazer um grande jogo para ficar bem encaminhado. Sabemos a posição no grupo, sabemos onde queremos chegar e queremos ganhar, fazer valer a nossa força em casa, onde somos muito fortes. Com certeza gostava de marcar na Luz o meu primeiro golo europeu, todos os jogadores desejam isso, ser premiados com um golo. O Benfica é uma grande equipa. Sempre ambiciona grandes competições, fomos eliminados na pré-Champions, mas queremos fazer bonito para chegar à final da Liga Europa."

Otamendi: "Todos os jogadores têm o nbosso apoio, eu também tenho agradecido muito a confiança que me dão. Temos a confiança do míster e do grupo. Está motivado, trabalha bastante, é coisa do futebol. Vai dar-nos muitas alegrias."