Everton Cebolinha já faz mira à Supertaça com o FC Porto: "Vitória dá confiança"

Autor de um golo na vitória do Benfica e eleito melhor jogador do jogo frente ao Gil Vicente pela SportTV, internacional brasileiro Everton Cebolinha projetou confiança para dérbi contra o FC Porto, na próxima quarta-feira, para a Supertaça.

Melhor do jogo: "Fico feliz por ter ganho este prémio e muito mais ainda pela vitória, porque jogar aqui (em Barcelos) é sempre difícil. Enfrentámos uma equipa difícil, principalmente no primeiro tempo. A equipa deles comportou-se bem, defenderam-se bem, tivemos algumas oportunidades e acabámos por desperdiçá-las. No segundo tempo, concentrámo-nos um pouco mais, caprichámos, tivemos até a chance de um marcador mais dilatado. A vitória foi importante, trata-se de um campeonato longo e temos que somar pontos fora de casa que são muito importantes."

Lance do primeiro golo do Benfica: "Estava bem posicionado ali e tive a felicidade de cabecear para o chão, a bola acabou desviando no adversário e acabámos por fazer o golo, é uma jogada que treinamos bastante e eu estava no lugar certo para finalizar."

FC Porto: "Na quarta-feira nós teremos um jogo muito difícil, contra um rival nosso. Só que as vitórias trazem confiança e tem sido assim durante a época. E agora não vai ser diferente. O jogo de hoje foi muito difícil e a vitória dá confiança para a próxima partida".