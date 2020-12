Everton Cebolinha fala da adaptação ao Benfica e da ambição na Liga Europa

Internacional brasileiro marcou no empate a dois golos em casa do Standard Liège.

Everton Cebolinha marcou o primeiro golo do Benfica em casa do Standard Liège, no empate a dois golos. O internacional brasileiro evidenciou a forte ambição da equipa na prova, apesar de não ter alcançado o estatuto de cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final. E diz-se adaptado ao clube da Luz.

"Tivemos muitas oportunidades de golo. Algumas bolas na trave e boas defesas. Temos de caprichar no último passe e com melhor finalização sairíamos vitoriosos. É sempre muito difícil jogar fora na Europa. Temos de estar preparados", começou por dizer após o encontro.

"A cada jogo que passa sinto-me mais à vontade em jogar com a camisola do Benfica. Pude ser feliz com um golo, tenho demonstrado que estou a receber confiança. O míster passa-me confiança. Estamos num crescendo e sinto-me assim também", vincou,

"Há jogos difíceis no campeonato e na Liga Europa. Exigem muito mentalmente e temos de estar preparados num clube grande como é o Benfica, o treinador fez alterações devido a isso. O Benfica já chegou a finais e temos de estar cientes disso. Agora não vai ser diferente. Um passo de cada vez até chegar à final", rematou.