Everton após derrota com o Sporting na Taça da Liga: "É ter paciência"

Declarações de Everton Cebolinha, autor do golo do Benfica na derrota na final da Taça da Liga, com o Sporting, 1-2.

Análise: "O Benfica conseguiu colocar em prática o que trabalhámos na semana na primeira parte. Tivemos uma oportunidade e fomos eficazes. Mas, como na última partida, não conseguimos controlar, pecámos algumas bolas, demos oportunidades e eles viraram o jogo. Uma equipa como o Benfica não pode ficar tanto tempo sem títulos. Sabemos que o aspeto mental pesa, entrámos tranquilos e fizemos o que tínhamos de fazer na primeira parte. É preciso ter paciência. Na primeira parte tínhamos de correr bastante, o Sporting com qualidade e forte fisicamente. Caímos de produção segunda parte e atrapalhou no jogo."

Boa exibição do Benfica, o que pode dar para o resto época? "Jogo a jogo. No campeonato a distância é longa, jogo a jogo, torcer para os rivais perderem pontos e para que na frente possamos ter condições. Virar para o campeonato e para na Champions termos condições. Não vamos atirar a toalha ao chão."