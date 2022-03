Everton à beira do maior jejum: 22 minutos separam o brasileiro do pior registo

Extremo teve arranque produtivo quando Nélson Veríssimo assumiu o comando da equipa, mas não marca ou assiste desde que "afundou" o Tondela, a 7 de fevereiro.

Continua a ser uma das opções fixas de Nélson Veríssimo no onze do Benfica, mas o Everton que deixava a sua marca nos golos encarnados, a marcar ou a assistir, está a passar por um longo jejum e arrisca, já no próximo jogo com o Braga, incluir no seu currículo desportivo o maior número de minutos sem ameaçar as balizas adversárias. Faltam apenas 22 minutos.

Exibições à parte, os números comprovam que o camisola 7 tem tido um peso menor na decisão dos jogos encarnados. Atualmente, Everton está há 520 minutos sem marcar um golo ou assistir um companheiro para o tiro final. Fê-lo pela última vez na visita a Tondela, a 7 de fevereiro, numa partida em que pintou a manta, com um golo e dois passes letais (para Darwin e Gonçalo Ramos) no triunfo por 3-1, que elevou o registo da temporada para um total de sete tiros e sete entregas em 41 jogos.